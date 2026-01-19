Паркингът на Кооперативния пазар във Варна поскъпна

Снимка: "Пазари"

Цената за престой на паркинга на Кооперативния пазар във Варна от 1 януари е увеличена с близо лев за час. Паркирането вече струва 2,93 лева или 1,50 евро.

Решението е обосновано с повишените разходи, обясни Недко Радев, изпълнителен директор на общинската фирма "Пазари".

По думите му дружеството разчита на печалба именно от паркинга, а не от наемите. Средствата се разпределят за заплати на служителите, уточни за Радио Варна Радев.

Той припомни, че има ръст на минималната работна заплата, по-големи са разходите за сметоизвозване, както и за охрана заради поскъпването на услугите.

Радев каза още, че от "Пазари" не са променяли цените за паркиране от 2019 г.

