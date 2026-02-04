Паркиран автомобил потегли сам, едва не падна в двора на къща в Хасково

Снимка: Булфото

Паркиран лек автомобил е потеглил сам на централния бул. „Васил Левски“ в Хасково и за малко не е паднал в двора на къща от другата страна на пътното платно. Инцидентът станал в сряда по обяд.

Колата била оставена в близост до бензиностанция преди кръстовище, като по първоначална информация не е била на скорост, предава Нова телевизия. Вследствие на това започнала да се движи сама и преминала през двете платна на булеварда.

Превозното средство е спряло в ограда, която предотвратила падането му в двора на къща. Преградата е частично съборена, по автомобила също има щети.

При инцидента няма пострадали хора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!