Парламентарна комисия обсъжда случая с Олег Невзоров и корпорация КУБ

кадър: КУБ

Действията на службите за сигурност по случая с корпорация КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров ще бъдат обсъдени от ресорната парламентарна комисия.

Името на Невзоров нашумя покрай твърденията на властите за строителството на незаконния комплекс в местността "Баба Алино" край Варна.

Новият кабинет вече проверява защо бившето ръководство на ДАНС е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин само две седмици след издаването ѝ, предаде БНР.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести действия на посланика на Украйна, които според него са предприети след издаването на принудителната административна мярка срещу Невзоров и преди нейното оттегляне.

От Министерството на външните работи потвърдиха, че през 2025 г. е имало дипломатическа кореспонденция, която е била препратена по компетентност към ДАНС.

Редактор "Екип на Петел",

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