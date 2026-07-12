Парламентарните избори в Израел ще се проведат на 27 октомври

Снимка: Пиксабей

Следващите парламентарни избори в Израел ще се проведат на 27 октомври, обяви Кнесетът. Гласуването се възприема като референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес.

Кнесетът трябва да завърши мандата си на 17 юли, което ще позволи на управляващата коалиция да изпълни пълния си четиригодишен мандат за първи път от няколко десетилетия.

„Тъй като настоящият законодателен орган ще завърши мандата си и изборите вече са законно насрочени за 27 октомври, без планове за съкращаване на мандата на Кнесета, няма нужда да се приема Закон за разпускане“, заяви правният съветник на законодателния орган Сагит Афик.

Тези избори ще бъдат първите, проведени след безпрецедентното нападение на палестинското ислямистко движение „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа и отвори други фронтове за Израел в региона.

Бенямин Нетаняху, най-дълго управлявалият министър-председател в историята на Израел, обяви намерението си да се кандидатира за още един мандат.

Последните проучвания обаче показват, че мнозинството от израелците искат той да се оттегли. Бившият началник на кабинета Гади Айзенкот в момента изглежда е неговият основен съперник.

Гневът, предизвикан от неуспехите в сигурността около атаките на 7 октомври, остава силен и продължава да тежи на популярността на Нетаняху, припомня БТА. Общественото мнение го критикува и за това, че не е изпълнил обещанията си за „пълна победа“ над „Хамас“ и ливанското шиитско движение „Хизбула“, както и за това, че е бил изключен от преговорите между Иран и САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток.

През последните дни неговото правителство, едно от най-десните в историята на Израел, работи за приемането на поредица от законопроекти, за да консолидира мнозинството си и да подходи към изборите от позиция на сила.

Редактор "Екип на Петел",

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