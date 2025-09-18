Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт

Снимка: НКЖИ

Обектите на железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени, са публична държавна собственост, а ползването им се осъществява от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) или от търговци, на които е възложена концесия, при условията и по реда на Закона за концесиите. Към тази разпоредба депутатите добавиха, че тези лица са управители на железопътната инфраструктура. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт, предава БТА.

Лицата, участващи в органите на управление на жп инфраструктура, и ръководителите, които са на тяхно пряко подчинение и са отговорни за вземането на решения във връзка с основните им функции, трябва да работят безпристрастно и тяхната безпристрастност не следва да е повлияна от никакви конфликти на интереси, гласува Народното събрание (НС). Те не могат да извършват и конкурентна дейност, както и да бъдат в договорни отношения с железопътни предприятия, дружества или сдружения. Те няма да могат и да заемат едновременно следните длъжности: членове на органи на управление на управител на инфраструктура и членове на органи на управление на железопътно предприятие; служители, отговорни за вземането на решения във връзка с основните функции, и членове на органи на управление на железопътно предприятие.

Ако има надзорен съвет, няма да могат да са и членове на надзорния съвет на управител на инфраструктура и членове на надзорния съвет на железопътно предприятие; членове на надзорния съвет на предприятие, което е част от вертикално интегрирано предприятие по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2370 и което упражнява контрол едновременно над железопътно предприятие и над управител на инфраструктура, и членове на органите на управление на този управител на инфраструктура.

Отпадна забраната да не могат да бъдат прехвърляни дейности на НКЖИ като осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия; извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура; определяне и събиране на инфраструктурните такси от лицензираните железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това са сред основните функции на компанията.

Така управител на жп инфраструктура може да възлага функции на трето лице - търговец, при условие че то не е железопътно предприятие, не контролира железопътно предприятие, нито е контролирано от железопътно предприятие; извършването на дейности по развитие, поддръжка и обновяване на железопътната инфраструктура и свързани с това задачи на железопътни предприятия или дружества, които контролират железопътно предприятие или са контролирани от железопътно предприятие. Разпоредбата се прилага в случаите, когато за управителя на железопътната инфраструктура не възниква конфликт на интереси и е гарантирана поверителността на търговската информация в съответствие с действащото законодателство.

Управителят на железопътната инфраструктура изпълнява надзорните си правомощия и носи крайната и пълна отговорност за упражняването на функциите си, записа парламентът.

Държавни органи, железопътни предприятия или други лица не могат да упражняват решаващо влияние върху управителя на железопътна инфраструктура по отношение на основните му функции, предвидиха депутатите.

Срещу гласуваните промени са обявиха от „Възраждане“, „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Величие“.

Никола Димитров от „Възраждане“ изрази притесненията на парламентарната група, че концесионерите ще започнат да изземват функциите на НКЖИ. Ние сме против този законопроект, не бива да бъде разглеждан и гласуван в този вид, подчерта депутатът. Колегата му Ивайло Чорбов изтъкна, че от гледна точка на сигурността на държавата жп инфраструктура играе ключова роля. Предаването на такъв вид инфраструктура на частни лица е абсолютно безумие, коментира той. Според него не е ясно кой ще осигурява сигурността на такъв вид оборудване и не може да се разпродава такъв вид държавна собственост безотговорно. Това е схема, която източва държавата, заяви и Емил Янков.

Христо Расташки (МЕЧ) го подкрепи, изтъквайки, че с тези промени се правят схеми. С измененията, които дават право да се прехвърлят функции, се дава възможност на хубавите линии да минат в ръцете на частници, а тези на загуба – ще се поддържат от държавата, изтъкна той. В момента се разбива БДЖ и ще бъде дадено на частници, ще бъде ограбено, смята депутатът. Ще приключим въобще държавния монопол върху влаковете, коментира той.

Красимира Катинчарова от „Величие“ отбеляза, че българските държавни железници изпълняват и социална функция. Искате да ги разпродавате на парче, защото няма пари, а няма пари, защото държавата се управлява зле, коментира тя. Събудете националната си съвест, призова тя управляващите. Все нещо трябва да остане на тази държава да управлява в интерес на хората, БДЖ не могат да бъдат отдавани на частници, не са за продан, категорична е Катинчарова.

