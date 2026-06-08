Парламентът гласува окончателно мерките срещу необоснованото поскъпване

Булфото

Очаква се тази седмица парламентът да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство.

С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики, предава Нова телевизия.

Въвежда се и понятието „господстващо положение” – когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размерът на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието "справедлива цена", която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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