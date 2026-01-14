Парламентът наложи контрол на цените и надценките на първо гласуване

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Всички партии в парламента с изключение на ПП-ДБ подкрепиха законопроект за контрол на цените на стоки и услуги, предложен от БСП-ОЛ на първо гласуване. Така се въвеждат максимални цени и пределни надценки на основни хранителни продукти, стоки от първа необходимост, горива, лекарства, банкови такси и комуникационни услуги.

Цените и размерът на надценките ще се преразглеждат на три месеца, предвижда законопроектът, който предстои да бъде мине на второ галсауване.

След първия вот по законопроекта, Мартин Димитров от ПП-ДБ поиска прегласуване, като обвини депутатите от ГЕРБ, че приемат социалистическо решение. При прегласуването обаче резултатът не се промени.

