Парламентът наложи контрол на цените и надценките на първо гласуване

14.01.2026 / 14:19 2

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Всички партии в парламента с изключение на ПП-ДБ подкрепиха законопроект за контрол на цените на стоки и услуги, предложен от БСП-ОЛ на първо гласуване. Така се въвеждат максимални цени и пределни надценки на основни хранителни продукти, стоки от първа необходимост, горива, лекарства, банкови такси и комуникационни услуги.

Цените и размерът на надценките ще се преразглеждат на три месеца, предвижда законопроектът, който предстои да бъде мине на второ галсауване.

След първия вот по законопроекта, Мартин Димитров от ПП-ДБ поиска прегласуване, като обвини депутатите от ГЕРБ, че приемат социалистическо решение. При прегласуването обаче резултатът не се промени.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
KRISTINCHO (преди 20 минути)
Рейтинг: 42524 | Одобрение: 34
Подобен законопроект бе приет в Хърватия. Все още обаче нямаме информация какъв е ефекта. Дано се прекрати спекулата, че в момента цените на хранителните ни стоки са по високи от тези в Германия. Аз имах възможност да ги сравня. На 03.01. 2026 се върнах от Германия и съм наясно с цените на хранителните стоки в техните хипермаркети.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.
0
0
kjk (преди 43 минути)
Рейтинг: 172270 | Одобрение: 18645
Само да не остане на хартия решението!!!;)НамусенУсмивкаСъгласувано ли е с останалите закони предложението???;):errm:Намусен

