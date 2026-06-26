Снимка: Булфото

Парламентът направи промени в състава на постоянни парламентарни комисии. Точката беше включена в дневния ред в началото на пленарното заседание, посочва БТА.

Евгени Дянков (ГЕРБ – СДС) беше освободен като член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На негово място беше избран Христо Гаджев (ГЕРБ – СДС).

Владислав Горанов (ГЕРБ – СДС) беше освободен като член на Комисията по отбрана, а Христо Гаджев беше избран на негово място. Горанов беше избран за член на Комисията по енергетика.

От Комисията по енергетика беше освободен Тихомир Тотев („Прогресивна България“) като член и беше избран Здравко Марков („Прогресивна България“). За член на комисията беше избран и Евгени Дянков (ГЕРБ – СДС).

Здравко Марков беше освободен като член на Комисията по отбрана, а на негово място влиза Тихомир Тотев.

Павлина Ковачева („Прогресивна България“) беше освободена като член на Комисията по труда, демографската и социалната политика, а на нейно място постъпва Васка Милушева („Прогресивна България“).

Милушева беше освободена като член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, а Ковачева беше определена за член на комисията.

Редактор "Екип на Петел",

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