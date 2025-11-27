Парламентът не успя да започне работа поради липса на кворум, излезе в почивка

Булфото

Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация. Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.

Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа, предаде БТА.

