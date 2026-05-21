Парламентът обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на "Лукойл" у нас

Булфото

Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на „Лукойл" у нас - Румен Спецов. Със законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя.

Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката, предава Нова телевизия.

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7.8 процента, което ще я направи 347.51 евро след 1 юли.

