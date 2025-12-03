Парламентът обсъжда оттеглянето на бюджета за 2026 г.

Булфото

Очаква се парламентът да обсъди проекта на решение за оттегляне на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.

В програмата на НС са включени и законодателни предложения на опозицията.

Проектът на решение на НС за даване на съгласие за оттегляне на трите бюджетни законопроекта е внесено от представители на партиите от управляващото мнозинство - Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН.

Под предложението отсъстват подписите на "ДПС-Ново начало".

Още вчера след извънредното заседание на коалиционния Съвет за съвместно управление премиерът Росен Желязков изрази надежда, че мнозинството ще подкрепи решението за оттегляне на проектобюджета, за да бъде даден шанс процедурата да започне отначало и държавната план-сметка да бъде приета до края на годината.

Като всяка първа сряда на месеца в програмата на НС се очаква да бъдат включени законодателни предложения на опозицията. А работната седмица ще завърши с блицконтрол на министър-председателя и вицепремиерите - традиционен за всеки първи петък на съответния месец, предаде БНР.

