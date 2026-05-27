Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България", примайки на първо четене поправки в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В момента бившият шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в бургаската рафинерия. С промените той се задължава всеки месец да дава отчет за дейността си на министъра на икономиката. Въвежда се строг съдебен контрол върху правомощията на особния търговски управител да се разпорежда с имущество, акции или дялове от предприятията на "Лукойл Нефтохим".

Според новите текстове всяка разпоредителна сделка в нарушение на закона ще бъде нищожна, предава БНР.

