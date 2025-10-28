Парламентът отхвърли промените в Закона за лечебните заведения

Снимка: Булфото

Депутатите отхвърлиха на второ четене предложенията за промени в Закона за лечебните заведения, отнасящи се за възнагражденията на лекарите без специалност, на фармацевтите без специалност и на професионалистите по здравни грижи.

Отхвърлени бяха предложенията на „Възраждане“ и на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) възнагражденията на младите лекари да бъдат 150% от средната работна заплата за страната. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, които гласуваха „против“ и „въздържал се“. Исканията на младите лекари за увеличение на заплатите подкрепиха от ПП-ДБ, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“, предава БТА.

Текстът, предложен от „Възраждане“, беше отхвърлен със 79 гласа „за“, 103 „против“ и 17 „въздържал се“. Вариантът на ПП-ДБ не беше приет със 78 гласа „за“, 105 „против“ и 15 „въздържал се“, като един депутат от ГЕРБ-СДС го подкрепи.

Въпросът за заплатите на младите лекари ще бъде решен с бюджетните закони, каза проф. Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС). Чрез бюджетните закони ще бъдат въведени нивата на възнаграждения по категории персонал, като ще има няколко категории персонал – лекар без специалност, медицинска сестра, магистър-фармацевт и т.н. Всички останали категории, които са производни от категориите, които казах, ще бъдат предмет на колективно трудово договаряне в съответните лечебни заведения. Имаме ясно взето политическо решение, че няма да има заплата на начинаещ лекар без специалност в системата на болничната медицинска помощ, която да бъде по-ниска от визираните стойности на средната брутна работна заплата, умножени със съответния процент, каза още Ангелов. По думите му медици, които не работят в системата на НЗОК и не се финансират от нея, а във второстепенни разпоредители, ще бъдат финансирани през бюджета на Министерството на здравеопазването.

Няма да позволим на опозицията с опитите, които прави, да внушава на обществото, че тя е загрижена за съдбините на едно цяло съсловие, вие имахте четири години, в които управлявахте и единственото, което направихте, е да обещаете на 1 април 2022 г. високи възнаграждения, но едва сега си давам сметка, че това е било първоаприлска шега, обърна се проф. Ангелов към опозицията по време на дебата.

През 2022 г. беше осигурено финансиране за достигане на нива от две хиляди лева основна заплата на лекар без специалност и 1500 лв. - на медицинска сестра, като това се случи във всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, каза Асен Василев (ПП-ДБ). Тези нива на заплати не са достигнати в болниците, тъй като директори на общински и държавни болници обжалваха това решение, подучени от вашата политическа сила, обърна се Василев към проф. Ангелов. От 2022 г. водим борба и сме осигурили лекарите да имат достойно заплащане. Сега вие ще гласувате срещу собственото си предложение, допълни Василев. Това, което ни се предлага днес, е фалш, обяснява ни се, че вместо да се вземе трайно решение със Закона за лечебните заведения, щяло да се вземе някакво временно решение с бюджетните закони, посочи той.

