Парламентът пак без кворум, доц. Киселова: До утре!

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Народното събрание не събра кворум, за да заседава, както стана и вчера. След като даде около 15 минути допълнително за регистрация, председателят доц. Наталия Киселова съобщи от трибуната:

„Време е да закрия заседанието, което така и не беше открито. До утре!”, заяви тя видимо разочарована и удари звънеца. След това депутати се опита да получат някакви обяснения от нея, но тя отговори, че не ги чува и напусна пленарната зала.

