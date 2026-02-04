Парламентът първо прие, а после отхвърли да има изслушване за закриването на детската хирургия в МБАЛ „Света Анна“ във Варна

Булфото

Парламентът първо прие, а после прегласува и отхвърли предложението на „Възраждане“ за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Стефановски относно проблемите в МБАЛ „Света Анна“ във Варна и предстоящото закриване на отделението по детска хирургия.

Първоначално предложението за изслушване беше прието със 102 гласа „за“, 35 „против“ и 63 „въздържал се“. След това, при прегласуването, беше отхвърлено с 99 гласа „за“, 80 „против“ и 19 „въздържал се“.

Не беше прието предложението на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) за изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков за значително завишаване на сметките за ток за януари 2026 г. Отхвърлено беше и искането на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за изслушване на министъра на икономиката Петър Дилов относно изпълнението на функциите и взетите решения от особения търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България.

Радостин Василев (МЕЧ) призова Драго Стойнев и Тошко Йорданов да дойдат и да кажат защо БСП и „Има такъв народ“ (ИТН) са гласували против изслушване на Жечо Станков, а „Величие“ да обяснят защо са поискали прегласуване, за да не може да мине справедливото искане за изслушване относно закриване на детското отделение във варненската болница.

Красимира Катинчарова („Величие“) посочи, че нямат боб да хвърлят, за да знаят как ще гласуват другите парламентарни групи. Политически бабаити нямат място в тази зала, каза тя.

Не можах да разбера защо така се обърна залата по една изключително важна тема, свързана със закриването на детското отделение по хирургия, което обслужва всички деца не само във Варна, а и в цяла североизточна България, коментира Коста Стоянов от „Възраждане“. Това отделение е с основен ремонт буквално преди няколко месеца, но всички лекари са подали молба за напускане. Те направиха протест, защото заплатите им са около 1000-1200 лева, а в същото време директорът на болницата твърди, че има неразплатени пари от НЗОК от над 1,3 млн. лева, посочи той. Този проблем е национален и беше добре да изслушаме министъра и управителя на НЗОК, допълни Стоянов.

„Аз ще ви кажа защо залата се обърна, защото „египтяните“ горе не се научиха още как се гласува в парламента“, коментира в отговор Христо Расташки (МЕЧ). Един от тях се беше объркал и даде възможност на залата да си обърне вота, допълни той.

Относно отхвърленото предложение за изслушване за сметките за ток, Тошко Йорданов (ИТН) посочи, че в България има независими регулаторни органи. В случая с цената на електроенергия, органът, който се занимава с това е Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), посочи той и посъветва МЕЧ да насочат правилно искането си. Йорданов добави, че КЕВР е започнал над 70 проверки именно за завишените сметки през януари.

Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. Този месец са постъпили шест такива предложения. Първа точка в дневния ред по предложение на ПГ на „БСП-Обединена левица“ е първото четене на изменения в Закона за туризма. В програмата, приета в началото на пленарното заседание, е включено още предложение на ПГ на „Има такъв народ“ за разглеждане на първо четене на изменения в Закона за Конституционния съд. По предложение на „Алианс за права и свободи“ депутатите ще разгледат днес изменения в Закона за гражданската регистрация, по предложение на МЕЧ - промени в Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители.

По искане на ПГ на „Величие“ в дневния ред е включено проекторешение, отнасящо се до отмяна на възбраните в област Пазарджик във връзка с чума по дребните преживни животни, поради липса на нови констатирани огнища след изтичане на определения срок. От „Възраждане“ са предложили депутатите да разгледат днес на първо четене промени в Закона за потребителския кредит, предаде БТА.

