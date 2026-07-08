Парламентът преизбра Антоан Гечев за шеф на Държавна агенция "Разузнаване"
Булфото
Парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) за втори мандат, считано от 17 юни 2026 г. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от пет години. Кандидатурата му беше гласувана с 147 гласа „за“, 14 гласа „против“ и един „въздържал се“.
Подкрепиха го от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“, против бяха от „Демократична България“. Двама депутати от „Продължаваме промяната“ гласуваха „за“, а един беше „въздържал се“, предаде БТА.
На 2 юли Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Антоан Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в град Ямбол. Средното си образование завършва в Техникум по електроника и автоматика „С. М. Киров“ с квалификация електротехник – оператор на промишлени роботи и ГАПС. Придобива магистърски степени през 1993 г. от Висш военен университет „Васил Левски" във Велико Търново и през 1998 г. от Военна академия „Г. С Раковски" в София. Завършил е и стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни дейности в системата за национална сигурност и отбрана" през 2018 г. във Военна академия „Г. С Раковски". Преминал е и редица специализирани курсове за повишаване на професионалната си квалификация по разузнаване и сигурност в САЩ, Израел, Федерална република Германия и др.
Гечев започва кариерата си като командир на разузнавателен взвод в танкова бригада, последвано от назначение като оперативен анализатор в бригада по електронно разузнаване. През 1998 г. започва работа в служба „Военна информация" към Министерство на отбраната (понастоящем служба „Военно разузнаване"), където последователно заема различни длъжности, включително заместник-директор на Службата. Притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието със специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и ЕС, придобити при задграничните му мандати в службите на военния аташе в Гърция, Великобритания, Федерална република Германия, Чехия и Италия.
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