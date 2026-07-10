Парламентът прие на първо чете бюджета на ДОО

Снимка: Булфото

Депутатите приеха на първо четене проектобюджета на ДОО за 2026 година със 131 гласа "за", предаде Фокус.

За гласуваха 122 депутати от "Прогресивна България" и 9 от ДПС. "Против" гласуваха от ГЕРБ с 23 гласа, от "Възраждане" с 11, от ПП с 16 и от ДБ с 20. Гласувалите "против" са 70 души, а "въздържали се" нямаше.

Дебатите

ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да подкрепят проектобюджета на ДОО. По думите на Илиана Жекова са заложени реформи без визия.

"Няма никакви политики, които са свързани с работещите хора, с неактивните хора, с хората, които трябва да бъдат задържани на пазара на труда, няма политики, свързани с младите семейства Този бюджет не заслужава подкрепа точно за това, защото кара честните да плащат повече, а онези, които не спазват правилата, знаят, че могат да продължат да го правят без последствия", заяви Деница Сачева.

ДПС от своя страна ще подкрепят на първо четене проектобюджета на ДОО, но ще представят предложения между първо и второ четене.

По думите на Анна Бодакова от ДБ проектобюджетът на ДОО не предлага реформи.

"Над 40% от разходите на ДОО не се покриват от осигурителни вноски, а от общите данъчни приходи. Пенсионната система все повече се финансира от дефицит, данъци и нов дълг", заяви Бодакова.

От "Възраждане" също изразиха негативна позиция относно проектобюджета. По думите на представители на ПГ параметрите на предложения бюджет са сходни с тези на бюджета, предложен от кабинетът "Желязков" - срещу който бяха протестите през декември 2025 г.

"Над 15 млрд. ще е бюджетът на държавното обществено осигуряване", каза от министър Наталия Ефремова.

Даниела Георгиева от "Прогресивна България" отбеляза, че социалните плащания "не се замразяват, а се запазват", Асен Василев определи изказването като "цинично".

По предложение на Константин Проданов от "Прогресивна България" народните представители гласуваха срокът за предложения между първо и второ четене за бюджета на ДОО да бъде пет дни.

Бюджет на ДОО

Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда през 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях да бъдат отделени 13,503 млрд. евро. Това е с 1,179 млрд. евро повече в сравнение с разходите за пенсии през 2025 г.

От 1 август 2026 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се се увеличава до 620,20 евро. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица ще бъде 2300 евро.

Промените предвиждат още държавните служители по Закона за държавния служител, както и служителите по Закона за съдебната власт, да започнат да внасят лични осигурителни вноски.

Редактор "Екип на Петел",

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