Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО

Народните представители приеха на първо четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване, предава "Фокус".

"За" гласуваха 122, "против" 89, нямаше "въздържал се".

В дневния ред е и първото четене на новия законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година.

Основни параметри на бюджета:

- Проектобюджет на ДОО запазва осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на нивата от 2025 г., като пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по швейцарското правило с очаквано увеличение от 7–8%.

- От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата и минималният осигурителен доход ще бъдат 620,20 евро, а максималният осигурителен доход – 2300 евро.

- Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши на 460,17 евро, като се запазват минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица – съответно 9,21 и 54,78 евро.

По време на дебатите в пленарна зала социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

