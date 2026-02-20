Парламентът прие окончателно промените в Закона за марките и географските означения

Снимка: Булфото

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за марките и географските означения, с които се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411 и се установява единна правна закрила на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти.

За компетентен орган се определя Патентното ведомство на Република България, което ще се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия.

Патентното ведомство ще поддържа списъци за географските указания с предоставена временна национална защита и техните заявители, за производителите с издаден или подновен сертификат за използване на географско указание, за органите за сертифициране на продукти или за физическите лица с разрешение за делегирани контролни задачи, както и за лицата с предоставен преходен период, посочва БТА.

Предвидено е приемането на наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за регистрация, опозиции, изменения на спецификацията на продукта и другите искания, разглеждани от националния орган.

Подобно на регистрацията на географско указание, производството по заличаване също е разделено на два етапа – национален етап и етап на ниво Европейски съюз (ЕС), като се следват аналогични процедури.

Със законопроекта се въвеждат две основни форми на контрол за гарантиране на специфичните характеристики на продуктите - лична декларация от самия производител и мониторинг на пазара за използването на защитените указания.

Предвидени са санкции, които да предотвратят евентуално измамно поведение от страна на производителите на продукти с географски указания или да възпрат нарушенията на правото върху географско указание от всяко друго лице. Информацията относно реклама, популяризиране и продажба на стоки, която нарушава правото върху регистрирани географски указания, се приема за незаконно съдържание и се премахва.

Предвидено заплащането на такси във връзка националните процедури по регистрация, заличаване и контрол. Таксите за заявяване и експертиза във връзка с географски означения се заплащат в размер 50 на сто от дължимата сума, ако заявители са физически лица, микро-, малки и средни предприятия, приеха депутатите.

Тъй като с регламента се установява нормативна рамка на ЕС, която следва да замени националната, със законопроекта е предвидено да се прекратят производствата по заявки за регистрация и вписване на ползватели на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, по които до 2 декември 2026 г. няма влязло в сила решение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!