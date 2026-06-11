Парламентът прие окончателно промените в Закона за защита на потребителите

Булфото

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от "Прогресивна България" и група народни представители.

С тях се удължава срокът, предвиден в Закона за въвеждане на еврото, свързан със задължението на търговците да обосновават повишаването на цените. Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите, предвижда се удвояване на налаганите от регулатора глоби и публикуване на т.нар. "справедлива стойност" на стоки и услуги, предаде БНР.

Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, в който ежедневно да публикува индивидуалните продажни цени, цените на едро на конкретни стоки и информация за справедливата стойност на стоки, определени със заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.

В хода на дебата Велислав Панев от "Демократична България" заяви, че промените дават допълнителни инструменти за натиск върху търговците. От "Възраждане" Цончо Ганев отправи остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му предложенията звучат добре на теория, но съдържат вратички, които ще позволят на големите търговски вериги да оправдават поскъпването.

Айтен Сабри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите, без да натоварва бизнеса с прекомерни изисквания.

Един от вносителите на промените Явор Гечев заяви:

"След приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол."

Малките предприятия остават извън обхвата на задължението за подаване на данни. Такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева.

По отношение на срока на действие на закона Гечев каза:

"Засега според мен той трябва да остане същият - минимум една година."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!