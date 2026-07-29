Парламентът прие промени за по-бързо присъединяване на нови възобновяеми енергийни мощности

Пиксабей

Народното събрание прие на второ четене допълнение в Закона за енергията от възобновяеми източници, предложено от "Прогресивна България"

С него се приемат две взаимосвързани промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и в Закона за енергетиката, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Регламентира се нов, удължен от три на девет месеца, срок на валидност на становището за присъединяване на производителите на вятърна енергия, което е свързано с изпълнението на мярка 2 от етап М96 по Реформа C4.R6 от ПВУ, предаде БТА.

Въвеждат се и промени в Закона за енергетиката, с които се цели улесняване на процедурата по лицензиране на дейността по разпределение на електрическа енергия в мрежата, обслужваща интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическа мрежа, с цел стимулиране на производството, включително чрез намаляване на административната тежест.

Редактор "Екип на Петел",

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