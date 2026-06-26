Парламентът продължава обсъждането на промените в Закона за съдебната власт

Снимка: Булфото

Парламентът се очаква да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в Закона за съдебната власт.

Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове, заради изтичане на пленарното време, и работата по законопроекта ще продължи на следващо заседание, посочва БТА. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова каза, че ще продължат с изчитането на останалите изменения и дебата по тях.

Оставащите текстове от законопроекта предвиждат главният прокурор вече да се подпомага от до трима заместници. Сега той има двама заместници.

Предвижда се Пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за произвеждането на изборите, съдържащ всички необходими действия за организационно-техническата им подготовка, съобразени с минималните срокове, предвидени в закона.

Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. На заседанието на правната комисия беше прието и предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор да могат да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд (ВКС), пленумът или Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

В дневния ред е предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът Иво Христов и министрите Иван Василев, Иван Шишков, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Пламен Абровски, Енчо Керязов и Росица Карамфилова-Благова.

Редактор "Екип на Петел",

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