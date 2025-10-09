Парламентът реши: Да има баланс между жени и мъже сред директорите на големи дружества

Снимка: Булфото

Да има баланс между жени и мъже сред директорите на големи дружества, одобри Народното събрание на първо четене с промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Вносител е Министерският съвет, а предложението подкрепиха 117 депутати, против бяха 31 – от „Възраждане“, въздържаха се осем народни представители, посочва БТА.

Целта е подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и на свързаните с това мерки, съгласно европейски изисквания, посочва вносителят в мотивите си. Срокът за транспониране на европейската директива е изтекъл на 28 декември 2024 г., казва в тях.

Постигането на балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества чрез установяване на минимални изисквания под формата на насърчителни мерки ще повлияе на икономиката като цяло, пише в аргументите.

Поставя се и количествена цел за представителство на по-слабо представения пол - не по-малко от 33% от всички директорски позиции. В табличен вид са посочени конкретните стойности на необходимия целеви брой, който не трябва да превишава 49%. Срокът за постигане на целта е 30 юни 2026 г.

Въвеждат се и изисквания за публичност на тази информация чрез декларациите за корпоративно управление.

При нарушение са предвидени санкции. Въвежда се изискването публичните дружества, които не отговарят на поставената количествена цел, да адаптират процедурите за подбор на управителните, надзорните, съответно съветите на директорите. Когато в дневния ред на общото събрание на публичното предприятие е предвидена точка за избор на член на орган, то следва участниците да бъдат уведомени за наличието на изискване на количествена цел за балансирано представителство., гласува парламентът.

Със законопроекта министърът на труда и социалната политика е определен като орган за насърчаване, анализ, мониторинг и оказване на подкрепа във връзка с баланса между половете в управителните органи на публичните дружества.

Докладът по законопроекта беше представен още преди месеци в пленарната зала, но поради изтичане на работното време, не бе гласуван тогава. Днес депутатите продължиха с дебати по текстовете.

Георги Георгиев от „Възраждане“ определи предлаганите промени като поредния странен законопроект. И най-големите комунисти щяха да ви завидят за тези предложения, защото се казва, че трябва да има квота за т.нар. по-слабо представен пол, коментира той. Ако кандидатите са оценени еднакво, следващият критерий е по-слабо представеният пол, освен ако няма други политики за многообразие, аз не знам какво означава това многообразие, посочи още депутатът. Георгиев не разбирал и защо разпоредбите не важат за средния и малкия бизнес, а само за големите дружества. Т.е. само в тях трябва да има равенство между двата пола, а другите могат да си правят каквото си искат, посочи той.

Колегата му Георги Хрисимиров попита защо от февруари този законопроект не е завършен в пленарна зала, след като ни се обяснява, че ще ни бъдат наложени санкции, ако не се приемат промените.

