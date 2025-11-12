Парламентът създаде Национален фонд за декарбонизация

Булфото

Народното събрание създаде Национален фонд за декарбонизация, като прие окончателните промени в Закона за енергийната ефективност.

Предвидено е Фондът да подкрепя домакинствата за мерки, свързани с енергийна ефективност. Той беше създаден след преобразуване на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници".

Предвижда се средствата да са в подкрепа на сградния фонд на страната за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на дейности за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници в сгради.

Средствата на фонда ще се събират от дарения от международни финансови институции, международни фондове, български и чуждестранни физически или юридически лица при стриктно спазване на разпоредбите в закона за мерките срещу изпирането на пари.

Съгласно окончателно приетите текстове управлението ще е двустепенно чрез общо събрание на донорите и управителен съвет.

Управителният съвет ще има 9 членове, представители на правителствени и неправителствени организации, включително четирима представители на министерства.

В състава ще участват също и изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, и представител на Националното сдружение на общините в Република България.

Мандатът на членовете ще бъде 5 години, предаде БНР

Общото събрание ще отразява финансовото участие на донорите и ще има контролни функции. Първото му заседание ще бъде свикано от министъра на енергетиката до 30 дни след влизането в сила на закона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!