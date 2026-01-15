Парламентът ще гласува на първо четене промените в Закона за НСО

Булфото

Днес депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за Националната служба за охрана, предаде БГНЕС.

Предстои и първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, както и първо гласуване на промените в Закона за управление на отпадъците.

Народните представители ще разгладат и възможността за предсрочно преустановяване на съществуването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България.

Очаква се депутатите да приемат на първо четене и промените в Закона за железопътния транспорт. Предстои и второ гласуване на промените в Закона за защита на потребителите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!