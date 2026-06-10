Парламентът ще гласува поемането на нов дълг до 3,8 млрд. евро

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Парламентът ще гласува в сряда на първо четене промените в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., Закона за бюджета на ДОО и този на НЗОК, предаде БГНЕС.

Във вторник членовете на парламентарната комисия по бюджет и финанси приеха с 13 гласа "за" поемането на нов дълг до 3,8 млрд. евро, с който да се посрещнат предстоящи плащания по вече сключени договори по Плана за възстановяване и устойчивост.

Гълъб Донев: Законопроектът предвижда възможност за поемане на дълг „до“ 3,8 млрд. евро, а не задължение целият размер да бъде усвоен

Депутатите ще приемат тази седмица Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Предстои и второ гласуване на промените в Закона за защита на потребителите.

Народното събрание ще гласува на първо четене и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг.

Редактор "Екип на Петел",

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