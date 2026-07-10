Парламентът ще обсъди на първо четене проектобюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г.

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Парламентът ще обсъди на първо четене Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за тази година. Това предвижда приетата програма за днешното пленарно заседание.

На 7 юли двата проектобюджета бяха приети на първо четене в ресорната комисия по бюджет и финанси.

Проектът на бюджет на ДОО предвижда през 2026 година средната пенсия да достигне 543,46 евро, като очакваният реален ръст на пенсиите възлиза на 4,5 на сто, при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,3 на сто за 2026 г.

В законопроекта е отразено осъвременяването от 1 юли на всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, по „швейцарското правило“ със 7,8 на сто, посочва БТА. Предвидено е и отпадане на ковид добавката от 30,68 евро (60 лева) за новите пенсионери.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, което е 10,8 на сто от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на страната. Тези разходи са със 1,179 млрд. евро или с 9,6 на сто повече средства за пенсии спрямо 2025 г.

Средният брой на пенсионерите за 2026 г. се очаква да нарасне до около 2 070 700 лица.

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДОО за 2026 г. е 15,265 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет в размер на 6,745 млрд. евро за покриване на недостига.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. става 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 година. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е предвидено за останалите работещи.

Законопроектът за бюджета на НЗОК за 2026 г. предвижда с 412,3 млн. евро повече разходи спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст от 8,5 на сто на годишна база. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8% в съотношение 60:40, с изключение на държавните служители, за които съотношението е 80:20 работодател - служител. За първи път се предлага лекарствата да се обособят в две групи, като се предвидят самостоятелни бюджети. Едната група да бъде за оригинални продукти, а втората – за генерични лекарства.

Законопроектът предвижда приходите от здравноосигурителни вноски да нараснат с 249,2 млн. евро спрямо миналата година, а приходите от трансфери за здравно осигуряване да отбележат ръст от 156,2 млн. евро.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4,93 млрд. евро, което е увеличение с 395 млн. евро или ръст от 8,7 на сто спрямо миналата година.

В дневния ред на пленарното заседание е включен и редовен парламентарен контрол.

Редактор "Екип на Петел",

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