Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за енергийната ефективност

Снимка: Булфото

Депутатите включиха допълнителна точка в дневния ред за пленарния ден – първо четене на промени в Закона за енергийната ефективност. Законопроектът е внесен от Павела Митова („Има такъв народ“), Драгомир Стойнев („БСП-Обединена левица“), Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) и Станислав Анастасов („ДПС-Ново начало“).

След това парламентът ще разгледа на първо четене изменения в Закона в защита на потребителите, посочва БТА.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, който ще продължи три часа. В него ще участват вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, както и министрите Георги Тахов, Петър Дилов, Жечо Станков, Даниел Митов, Георг Георгиев, Иван Иванов, Красимир Вълчев и Иван Пешев.

Днешното пленарно заседание започна с декларации от парламентарни групи за 1 ноември – Денят на народните будители. Политическите сили отдадоха заслужената почит на народните будители от епохата на Възраждането и честитиха празника на учителите, хората на науката, културата и изкуството.

С декларации за Деня на народните будители излязоха от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „Алианс за права и свободи“. От парламентарната трибуна Манол Пейков рецитира строфи от стихотворението „Левски“ на Иван Вазов.

