Парламентът ще обсъди ратифицирането на два международни договора

Снимка: Булфото

Народното събрание ще обсъди Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“ Б, според приетата програма за работа на депутатите.

С финансовия договор Банката предоставя на България структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро, средствата от който постъпват в държавния бюджет и са предназначени за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Транспортна свързаност“, "Околна среда“, "Развитие на регионите“, "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, информира БТА.

Заемът е част от кредитна линия в размер до 1 млрд. евро, одобрена от ЕИБ за България, в подкрепа на националното съфинансиране на проектите, изпълнявани със средства от Фондовете на Европейския съюз (ЕС) при споделено управление през текущия програмен период, се посочва в доклада на бюджетната комисия. По тази кредитна линия през 2024 г. е сключен първи финансов договор за структурен програмен заем. С въпросния финансов договор е определен лимитът за финансиране по кредитната линия (до 1 млрд. евро), в рамките на който да бъдат сключвани финансови договори през програмния период 2021 – 2027 г., съобразно бюджетните нужди на страната, и е отпуснат първия структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро. Заемът е напълно усвоен, се подчертава в доклада на бюджетната комисия.

За предходните два програмни периода ЕИБ е отпуснала два такива заема, съответно за 2007–2013 г. за 447 млн. евро, и за 2014–2020 г., в размер на 500 млн. евро, със средствата от които е осигурено покриването на националното съфинансиране на 11 377 проекта в областта на транспорта, околната среда, регионалното развитие и иновациите и растежа.

В дневния ред на заседанието е и Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

В парламентарния контрол ще участват министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Георг Георгиев и Красимир Вълчев.

