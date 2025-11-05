Парламентът ще разследва влиянието на Сорос в България

кадри Народно събрание, YouTube

редактор Веселин Златков

Народното събрание проведе дебат за създаването временна комисия, която да разследва влиянието на Джордж и Александър Сорос и фондациите им в политиката, институциите и обществото като цяло. Предложението идва от ДПС-НН и Йордан Цонев го представи, като отбеляза, че това е предложението, което няма нужда се мотивира.

Депутатът отбеляза, че за политиците влиянието е ясно, че Сорос има нерегламентирана намеса във властта на всяко ниво на властта и във всички сфери на обществото. Той заяви, че той е създал Съюза на съдиите и финансира дейността му.

Според Цонев личности с високи професионални качества са били очерняни от „Отворено общество”.

„Най-лошо е положението в академичните среди, да не говорим за културата. Имаме пример от тези дни, как един писател искат да го линчуват, а друг го затрупват с награди, по мнението на литературната критика - незнайно защо”, заяви Йордан Цонев.

От „Възраждане” предложиха кръгът на проверявани фондации за влияние в политиката да бъда разширен с поне още четири такива, но идеята беше отхвърлена.

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ гласуваха против предложението, но с гласовете на останалите политически сили комисията беше създадена.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!