Снимка: Булфото, архив

Парламентът удължи заседанието си до изчерпване на всички предвидени точки в дневния ред. За това гласуваха 116 народни представители, 43 бяха „против“ и 18 се въздържаха, посочва БТА.

В дневния ред е продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.

В изказване от трибуната Ивайло Мирчев („Продължаваме промяната-Демократична България“) каза, че в стаята им е дошъл администратор със синя папка. По думите му това била синята папка с оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев. Той коментира, че освен лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, никой от парламентарната група на ГЕРБ не се е подписал. Сега възникват въпроси – възможно ли е ПГ на ГЕРБ да си бойкотира председателя. Ако това нещо не е възможно, защото остава усещането, че е възможно Пеевски да е наредил, сега ще я дам на г-жа Сачева, за да може цялата парламентарна група да се подпише заедно със своя лидер, добави Мирчев.

В началото на заседанието на 30 октомври т.г. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ даде на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов папка, в която, по думите му, е искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, за да се подпише, както е обещал, и Борисов се подписа.

