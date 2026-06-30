Парламентът възлага три одита на Сметната палата - на АПИ, бюджета и социалните плащания

снимка: Сметната палата

На днешното си заседание Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание разгледа и прие три проекторешения за възлагане на одити на Сметната палата от Народното събрание. Според проекторешенията Народното събрание:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в НОИ за периода от 01.01.2020 г. до 30 юни 2026 г.

В тази връзка ще бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху социалните плащания по план и отчет в бюджета на МТСП и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответните периоди, както и промяната в структурата на бюджетите, произтичаща от променената нормативна уредба, промяната в броя пенсионери, получаващи пенсия под линията на бедност, промяната в броя пенсионери, ограничени от тавана на пенсията и ефектът върху броя лица, които внасят осигурителни вноски и броя лица, които се осигуряват на минимална работна заплата.

Срокът за извършване на одита е 30 септември 2026 г.

Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 30 октомври 2026 г.

2. Възлага на Сметната палата да извърши одит в Министерството на финансите на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.

В тази връзка де бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху законите за държавния бюджет на Република България и отчета на Консолидираната фискална програма на Република България за съответния период, промяната в структурата на бюджета, произтичаща от променената нормативна уредба, се казва още в проекторешението.

Срокът за извършване на одита е 30 септември 2026 г., а за внасяне в Народното събрание на окончателния одитен доклад е 30 октомври 2026 г.

3. Възлага на Сметната палата да извърши одит на съответствието при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода 1 януари 2020 г. – 31 май 2026 г.:

- на финансовото управление на имуществото на агенцията, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи;

- на процедурите по възлагане на обществените поръчки.

В обхвата на проверката да бъдат включени всички възможни възлагания на обществени поръчки, които законът за обществените поръчки регламентира, се казва още в проекторешението.

Срокът за извършване на частта от одита, отнасяща се до процедурите по възлагане на обществените поръчки е до 31.12.2026 г., а на финансовото управление на бюджета и имуществото на агенцията – до 30 септември 2026 г.

Срокът за внасяне на окончателния доклад е 31.01.2027 г.

Сметната палата е независима в своята дейност и ще извърши възложените одити след приемането им от Народното събрание, спазвайки всички професионални принципи за обективност и безпристрастност според Закона за Сметната палата и международните одитни стандарти, заяви по време на заседанието Маргарита Николова, заместник-председател на Сметната палата. Тя предложи конструктивни корекции в одитираните периоди и в наименованието на някои от одитите, които бяха приети от народните представители.

Съгласно чл. 7 ал. 1 от Закона за Сметната палата Народното събрание може да възлага до 5 одита годишно на одитната институция извън предвидените в нейната одитна програма.

Предстои проекторешенията да бъдат разгледани в пленарна зала.

Редактор "Екип на Петел",

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