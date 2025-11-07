Паролата за достъп до Лувъра е била „ЛУВЪР“

кадър: Бтв

Френски съд публикува в четвъртък доклад, в който критикува ръководството на Лувъра за мерките за сигурност в музея.

Докладът на Сметната палата на Франция е съставен преди обира на ценната колекция от бижута на 19 октомври, съобщи Си Ен Ен.

Дръзкият дневен обир, при който четирима мъже си тръгнаха с безценни исторически накити, беше „оглушителен сигнал за тревога“, заяви пред журналисти Пиер Московиси, председател на Сметната палата, допълва Бтв.

По думите му ръководството на музея е дало приоритет на „видими и атрактивни“ проекти, като закупуване на произведения на изкуството и обновяване на оформлението на музея, което е в ущърб, по-специално, на сигурността на Лувъра.

Киберсигурността също не е била на ниво – френската агенция за информационна сигурност още през 2014 г . алармира че паролата за достъп до сървърите на музея е просто „ЛУВЪР“ (LOUVRE).

Въпреки че докладът за сигурността на Лувъра е поръчан още преди десетилетие и е публикуван сега, препоръките му няма да бъдат изпълнени преди 2032 г.

Обирът от 19 октомври в Лувъра привлече вниманието на света и повдигна въпроси за мерките за сигурност в най-посещавания музей във Франция.

Директорът на музея Лоранс Декар призна пред френския Сенат, че нито една охранителна камера не е наблюдава балкона на втория етаж, където крадците са проникнали в галерия „Аполо“, използвайки ъглошлайф.

Разследването все още не е разкрило нито едно от ограбените бижута, чиято стойност се оценява на 88 млн. евро.

Експертите казват, че накитите, сред които изумрудена огърлица, инкрустирана с над 1000 диаманта, подарена от Наполеон на втората му съпруга, вероятно са вече са демонтирани на части.

