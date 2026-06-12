Партиите имат 5 дни да попълнят вакуума в НЗОК

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Депутатите приеха без дебати и единодушно Проект на решение за утвърждаване на процедурни правила относно условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, предаде репортер на Фокус.

Документите включват начина на представяне и публично оповестяване на кандидатурите, изслушването им в Комисията по здравеопазване, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по здравеопазване.

Според одобрените правила, предложенията за подуправител се внасят от парламентарните групи чрез председателя на Народното събрание към Комисията по здравеопазване. Комисията разглежда кандидатурите, допуска ги за изслушване и докладва резултатите пред пленарната зала.

Кандидатите подлежат на предварителна проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Комисията изслушва само тези кандидати, които са допуснати.

При гласуването в пленарна зала, ако има повече от един допуснат кандидат, се гласува по азбучен ред. За избран се смята кандидатът, който получи повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Ако няколко кандидати съберат над половината от гласовете, се избира този с най-голяма подкрепа. С пет дни разполагат парламентарните сили, за да номинират кандидат за подуправител на Здравната каса.

Оставките на Стефановски и Мавров

Припомняме, че настоящият председател Петко Стефановски и зам.-председател Момчил Мавров подадоха оставки. До подаването на оставка от страна на управителя на НЗОК се стигна, след като от "Демократична България" първо поискаха оттеглянето на подуправителя проф. Момчил Мавров. Към тях се присъединиха ДПС и "Прогресивна България", но с едно уточнение - те поискаха оставката и на шефа на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски.

"За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата", написа Стефановски като мотив.

От своя страна подуправителят на НЗОК Момчил Мавров публикува открито писмо до народните представители, в което оспорва мотивите за предсрочното прекратяване на мандата му. Той определя отправените обвинения като "необосновани и неподкрепени с доказателства", като подчертава, че срещу него няма установени нарушения от компетентни органи.

Редактор "Екип на Петел",

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