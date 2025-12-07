Партията на Делян Пеевски готви контрапротест в подкрепа на кабинета

Снимка Булфото

Областни структури на ДПС-Ново начало на Делян Пеевски подготвят протести в подкрепа на кабинета "Желязков" във вторник, 9 декември, от 18 часа.

Това става ясно от страниците на групите на новото начало в Благоевград, Велико Търново, Силистра, Враца във Фейсбук, пише Офнюз.

От съобщенията се разбира, че областните координатори на ДПС на тези места са провели заседания в събота, както и структурите в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе, които обаче засега само декларират подкрепа за Пеевски, без да обявяват протест.

На срещата в Хасково са присъствали и депутатите Станислав Анастасов и Ербил Халим.

Ивайло Мирчев от "Да, България" предупреди за подобни прояви. В края на работната седмица Делян Пеевски събра партийния актив на среща, закрита за медии.

Елисавета Белобрадова от ДБ разказа как се набират хора за протеста.

Ето какво пише тя на фейсбук страницата си:

"Звънят ми от Хасково, Кърджали в осем вечерта в събота, за да ми кажат, че безгръбначните нищожества на Пеевски, начело с Ерол Мюмюн са започнали масов терор върху хора с ТЕЛК, с пенсии да се качват на автобусите и да отиват

на протестите, иначе ще им бъдат отнети и пенсиите и социалните помощи.

Говорих с една жена с множествена склероза, която може да движи само едната си ръка. Сподели ми, че е била притискана да се качи на автобуса с количката, иначе часовете ѝ за личен асистент ще бъдат взети, а тя няма никой до себе си.

Но не я е страх. И ми казва “Винаги турци и българи са се разбирали, живеем в мир, а сега един българин, който живее в апартамента на Тодор Живков ни мачка и ни заплашва, че имало някаква етническа война. Няма такава. Аз помня когато влязоха с автомати у дома, бях на 13 по време на Възродителния процес, а сега българи и турци правят семейства и живеят заедно. Да се маха това правителство, да се махне този насилник, да глътнем малко въздух.

Българи, турци и роми сме един народ, под едно знаме.”

Какви сте вие, да тормозите хора в инвалидни колички, хора с хронични заболявания, хора възрастни, бедни? Какво е това отчаяние на черните ви души?

Жал ми е за всички уплашени, изтормозени хора, дето ще изкарате по площадите на областните градове на 09.12.2025и права по политически причини, за такова нещо и оставката няма да е достатъчна компенсация.

И всеки, който иска да се свърже с мен и да сигнализира за тормоз от страна на кметове и съветници на ДПС Ново начало - пишете ми, кажете, подавайте сигнали.

Тази страхлива мишка вече не се крие само зад НСО, ами зад гърба на бедните, възрастните и болните.

Човешко петно в ъгъла на кабинета на Тодор Живков.

По-силни сте от него. Всеки човек е по-силен от тези отломки, а българите, турците и ромите са един народ под едно знаме."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!