Първа банка спря тегленето на пари в брой от банкомат

Пиксабей

Ограничаването на кеша все по-ясно се очертава като целенасочена политика в Европейския съюз, а Германия е сред страните, където този процес се проявява най-силно, пише kritichno.bg. Постепенно банки затварят клонове, премахват касови услуги и свиват мрежата от банкомати, като пренасочват клиентите към дигитални канали. Последният и най-драстичен пример е австрийската Oberbank, която от 31 август 2025 г. напълно прекрати обслужването с пари в брой в Германия.

Oberbank: нито банкомати, нито каси

Според публикация на Haberler, Oberbank официално е прекратила тегленията в брой във всичките си клонове в Германия – както на банкомати, така и на каса. В изявлението на банката се посочва, че клиентите трябва да ползват „пунктове в супермаркети“ или „банкомати на други банки“. Проблемът е, че тези алтернативи често са свързани с допълнителни такси или с условие за покупка.

Мнозина клиенти научиха за промяната едва когато завариха покрити банкомати. Най-силно засегнати са възрастните хора, които от години разчитат на физическите услуги.

Юристът Стефчо Станев коментира в социалните мрежи:

„Австрийската Обербанк вече не предлага кеш на клиентите си в Германия – нито от банкоматите си, нито на каса. Според обявленията в клоновете, клиентите ‘могат да си осигурят пари в брой в супермаркети или на банкомати на други банки’. Но в супермаркета кешът е обвързан с покупка, а при чужди банкомати почти винаги има допълнителни такси. Обербанк оправдава решението с ‘променено клиентско поведение’. Проучване на Бундесбанк сочи, че 67% от германците искат кешът да се запази. Паралелно върви и дебат в страната за премахване на 1- и 2-центовите монети, които се смятат за ‘неефективни и скъпи’. Това е индикатор както за обезценяването на парите, така и за постепенното свиване на достъпа до кеш.“

В публикация на BILD се уточнява, че Oberbank е затворила банкомати и каси в Мюнхен, Унтершлайсхайм и още три филиала, а до края на годината същото ще последва във всички 16 обекта в Южна Германия. Работното време е съкратено до няколко часа седмично.

Решението предизвика критики от страна на потребителски организации и политици, които припомнят за „правото на аналогов живот“ и предупреждават, че по-възрастните и дигитално уязвими хора са фактически изключени.

За разлика от Oberbank, други банки в региона засега поддържат кешовите услуги: Stadtsparkasse München инсталира нови банкомати, а Deutsche Bank и Commerzbank продължават да залагат на физическо обслужване.

В последния си месечен доклад от март 2025 г. Бундесбанк отбелязва, че броят на банкоматите в Германия е спаднал от 59 000 през 2018 г. на около 51 000 днес.

96% от анкетираните германци използват банкомати за теглене.

78% от всички изтеглени пари са именно от банкомати.

Делът на хората, които намират достъпа до кеш „труден“, се е увеличил от 6% през 2021 г. на 15% през 2023 г.

Най-тежко е положението в селските райони: жителите трябва да изминават средно 1,9 км до най-близкия банкомат, докато в градовете разстоянието е 1,1 км. Въпреки това 90% от селското и 98% от градското население все още имат достъп в радиус от 5 км.

Експертите на Бундесбанк предупреждават, че за да се запази свободата на избор между кеш и дигитални плащания, инфраструктурата за снабдяване с пари в брой трябва да остане непокътната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!