Първа копка отпушва строежа на магистралата Русе - Велико Търново

Кадър skyPoint / YouTube

Строежът на участъка от Русе до Бяла стартира утре

Утре, 27 май 2026 година, официално ще започне изграждането на нов участък с дължина 40,14 километра от автомагистралата „Русе – Велико Търново“, съобщават от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). На символичната първа копка на трасето от Русе до Бяла ще присъстват регионалният министър арх. Иван Шишков, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, шефът на Пътната агенция инж. Тодор Анастасов, кметът на Русе Пенчо Милков и областният управител проф. д-р Любомир Владимиров. Проектът е от стратегическо значение за международната свързаност и има за цел да изведе тежкия транзитен трафик извън населените места, предаде Дунав мост

Проектното трасе на бъдещата автомагистрала е с обща дължина 132,84 километра и е разделено на три ключови участъка. Първият обхваща отсечката от Русе до Бяла, където утре започват реалните строителни дейности. Вторият е обходът на град Бяла с дължина 35,4 километра, чието изграждане започна още през 2023 година. Третият участък свързва Бяла и Велико Търново и е с дължина 57,2 километра, като за него през миналата година бе обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. Новата отсечка ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе, като за обекта вече има готов технически проект и завършени отчуждения.

Изпълнител на проектирането и строително-монтажните работи на участъка Русе – Бяла е ДЗЗД „ХЕМУС-16320“, в което влизат компаниите „Инфра Експерт“ АД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД и „Трансконсулт-22“ ЕООД. Стойността на договора възлиза на 448 160 167,62 евро без ДДС. Строителният надзор е поверен на ДЗЗД „ЛИДЕР КОНСУЛТ“ за сумата от 6 513 493,63 евро без ДДС. Проектът се съфинансира по европейската програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 година, като осигурената безвъзмездна финансова помощ за автомагистралата възлиза на 524 241 794,11 евро.

В момента съществуващият път между Русе и Бяла е сред най-натоварените у нас, с изключително висока концентрация на тежки инциденти. По направлението ежедневно преминават хиляди ТИР-ове, което превръща трасето в едно от най-опасните в страната. От пресцентъра на регионалното министерство подчертават, че "реализацията на обекта има важно място за международната свързаност и безопасността на движението". С изграждането на новото магистрално платно трафикът от ТИР-ове ще бъде изведен изцяло от селата и градовете, а движението ще бъде разделено в две отделни платна, което ще намали риска от челни сблъсъци. Автомагистралата ще започва от Русе при планирания трети мост над река Дунав и ще достига до град Дебелец, осигурявайки бърза връзка между Североизточна Европа и страните от Средиземноморския басейн.

