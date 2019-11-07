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Първа лига, 15-и кръг: Резултати и класиране

07.11.2019 / 20:27 0

Efbet Първа лига, XV кръг:
Лудогорец - Берое 3:1
Ботев (Вр) - Витоша 1:1
Славия - Локомотив (Пд) 1:1
Черно море - ЦСКА 0:2
Дунав - Ботев (Пд) 1:2
Левски - Етър 3:0
Арда - Царско село 0:2

Класиране:

1. Лудогорец               15   12   3   0   25:5    39       
2. Левски                     15   11   2   2   32:11   35       
3. Локомотив (Пд)      15   10   3   2   35:17   33       
4. ЦСКА                      15    8   4   3   27:14   28       
5. Славия                     15    6   5   4   18:17   23       
6. Черно море             15    5   6   4   17:14   21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Берое                       15    7   0   8   24:24   21
8. Арда                        15    5   4   6   19:23   19
9. Царско село            15    4   3   8   16:22   15
10. Етър                       15    3   5   7   14:27   14       
11. Ботев (Пд)             15    3   4   8   12:22   13
12. Ботев (Вр)             15    3   4   8   15:26   13
13. Дунав                     15    3   4   8   13:22   13

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