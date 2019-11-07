Първа лига, 15-и кръг: Резултати и класиране
Efbet Първа лига, XV кръг:
Лудогорец - Берое 3:1
Ботев (Вр) - Витоша 1:1
Славия - Локомотив (Пд) 1:1
Черно море - ЦСКА 0:2
Дунав - Ботев (Пд) 1:2
Левски - Етър 3:0
Арда - Царско село 0:2
Класиране:
1. Лудогорец 15 12 3 0 25:5 39
2. Левски 15 11 2 2 32:11 35
3. Локомотив (Пд) 15 10 3 2 35:17 33
4. ЦСКА 15 8 4 3 27:14 28
5. Славия 15 6 5 4 18:17 23
6. Черно море 15 5 6 4 17:14 21
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7. Берое 15 7 0 8 24:24 21
8. Арда 15 5 4 6 19:23 19
9. Царско село 15 4 3 8 16:22 15
10. Етър 15 3 5 7 14:27 14
11. Ботев (Пд) 15 3 4 8 12:22 13
12. Ботев (Вр) 15 3 4 8 15:26 13
13. Дунав 15 3 4 8 13:22 13
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