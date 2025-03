Първа победа за Александра Лашкова в Капките

Кадър Нова ТВ

Шоуто, което всяка седмица ни изненадва с невероятни превъплъщения и незабравими емоции отново ни пренесе в магията на сцената. След редица впечатляващи преобразявания сърцата на журито, менторите и публиката бяха спечелени от Александра Лашкова, която прие образа на Мадона, пишат ог Господари на ефира.

Наградата от днешното издание на „Като две капки вода“ ще бъде дарена на 13-годишния Стилиян, който има тумор.

Станахме свидетели на невероятни вокални изпълнения, впечатляващи хореографии и неповторими имитации. В репертоара се насладихме на „Ветрове“ на Лили Иванова, Anastacia - „I'm Outta Love“, Björk - „It's Oh So Quiet“, Dua Lipa - „Physical“, Madonna - „Vogue“, Tom Jones - „It's Not Unusual“, „Нещо нетипично“ на Ивана и други.

Победителят от миналата седмица Звезди прие образа на Дивна и изпълни песента ѝ „Ти не можеш да ме спреш“.

