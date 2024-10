Първа работа поне за 10 хиляди лева заплата си търси млад българин

Пиксабей

46% по - малко е търсенето на кадри в IT сектора. Това съобщи пред Българското национално радио Светлозар Петров от платформата за набиране на персонал “Джоб Тайгър". Заплатите остават добри, но наемането стартира от по – ниски стойности, предаде БНР.



31 фирми участваха в поредното изложение "IT, комуникации и аутсорсинг". След София то ще се проведе също и в Габрово, Пловдив и Варна.



Кристина е в 12-ти клас на СМГ, но вече си търси работа в IT сферата.



"Защото мисля, че имам уменията. Занимавам се с програмиране от много време. Развивам собствени приложения".



Три от тях са в Google Play.



"Едното помага на хора, които обичат да играят белот, другите две са игри".



Но Кристина се гордее и с друго свое приложение. То е за проверка на матури с изкуствен интелект.



"Сканира се страницата, на която детето е писало. Снимките се качват в моята система и тя проверява.



Съмнявам се, че скоро в България ще се използва AI за проверка на матури. Разработването отнема много време и ресурси, които не мисля, че страната може да си позволи в момента".



Но пък Кристина може да си позволи да търси временна работа, докато учи и от поредното изложение, на което са дошли 31 фирми от IT сектора.



"Баща ми е програмист и от малка съм израснала с компютри до себе си. Винаги съм си мислела, че това ми е страстта. Парите не са проблем, просто искам да опит в областта.



Най-голямата ми мечта винаги е била да си имам собствена компания, да създавам приложения и игри. Но засега съм се насочила към корпоративна работа. Надявам се да остане една от най-добре платените".



На поне петцифрена сума се надява и Момчил.



"Самоук съм. За първи път търся работа в този сектор".



Той осъзнава, че дори и IT сектора изпитва криза.



"През последните две години забелязвам не само тук, но и глобално, че на доста места режат хората и имат все повече технически изисквания към кандидатите".



Момчил може и да си намери работа. Секторът все още търси кадри, но не така активно. Специалисти казват, че това е резултат от вълната на "голямото уволнение" на хора, което в България просто е накарало фирмите да не наемат нови.



Статистиката на НСИ сочи, че останалите на работата в IT сферата продължават да получават най-високи заплати, но спрямо първото тримесечие средното възнаграждение в сектора леко се понижава – от 5252 лв. за първото тримесечие до 5164 лв. за периода април – юни. IT секторът е лидер по заплати в Русе - 3044 лв., както и в област Добрич - 4630 лв.



"През последната година и половина има спад в търсенето. По наша статистика спадът е 46%.



Заплатите в сектора са традиционно добри. Това, което ще се случи през тази година е, че може би няма да има толкова големи увеличения.



Хората работят за фирми, които са позиционирани в България, но поръчките са за чужбина.



Ковидните времена бяха най-добрите години, най-богатите. След това влязохме в тази цикъл. Кога той ще премине за бранша? Предполагам, че най-рано напролет", казва Светлозар Петров от платформата за търсене на персонал “Джоб Тайгър".

