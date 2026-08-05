Първа версия за убийството на Младежкия хълм: Младежи са подмамили мъж в сайт за запознанства и са го убили
Кадър Гугъл мапс и ИИ
Убийството вероятно е подтикнато от омраза.
По-рано от 24 часа посочиха още снощи на полицаи от Второ РУ, на чиято територия е престъплението, е било наредено да не огласяват нищо по случая, докато не бъдат разкрити извършителите на тежкото престъпление. Според запознати това е причината полицията да не дава гласност на случая.
Омраза на сексуално ниво е сред основните и най-вероятни версии за бруталното убийство в подножието на Младежкия хълм в Пловдив, научи TrafficNews. Припомняме, че вчера 37-годишен мъж бе открит в безпомощно състояние от родители, отиващи да приберат децата си от близка занималня.
Въпреки бързата реакция на Спешна помощ, жертвата почина по-късно в болницата от тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни разкъсвания и счупвания, без да дойде в съзнание.
Вероятно група тийнейджъри са примамили починалия 37-годишен мъж в парка, използвайки фалшив профил в популярно приложение за хомосексуални запознанства. По непотвърдена информация, това далеч не е първият подобен случай на "наказателни акции" срещу хомосексуални и примамване в района, но този път ситуацията изцяло е излязла извън контрол и е завършила фатално.
На място към момента няма засилено присъствие на полиция или разследващи, тъй като основните процесуално-следствени действия в района са приключили. Записи от охранителните камери на всички близки заведения, търговски обекти и общински камери вече са иззети от органите на реда.
Хигиенистка от близкия ресторант потвърди пред репортер на TrafficNews, че видеоматериалите са предоставени на полицията още снощи.
„Разбрах, че мъж на около 40 години е пребит до смърт. Чакан е бил до изоставените тоалетни, бит е и е захвърлен на поляните да умре“, разказа служителката.
В понеделник и вторник атракционът на детската железница не е работил, поради което служителите не са чули и видели нищо от фаталната нощ. Хората от района обаче са категорични, че всяка вечер на хълма става „нещо страшно“. По думите им, всяка сутрин те заварват следи от вандализъм — строшени бутилки от алкохол, камари от боклуци, както и използвани презервативи и следи от употреба на наркотици.
По последни данни на TrafficNews, за случая вече има задържани лица, но все още се изяснява тяхната пряка съпричастност към фаталния побой.
Жертвата е от Кричим, като познати го описват като изключително спокоен, сърдечен и скромен човек, който никога не е влизал в конфликти.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!