Първа версия за убийството на Младежкия хълм: Младежи са подмамили мъж в сайт за запознанства и са го убили

Кадър Гугъл мапс и ИИ

Убийството вероятно е подтикнато от омраза.

По-рано от 24 часа посочиха още снощи на полицаи от Второ РУ, на чиято територия е престъплението, е било наредено да не огласяват нищо по случая, докато не бъдат разкрити извършителите на тежкото престъпление. Според запознати това е причината полицията да не дава гласност на случая.

Омраза на сексуално ниво е сред основните и най-вероятни версии за бруталното убийство в подножието на Младежкия хълм в Пловдив, научи TrafficNews. Припомняме, че вчера 37-годишен мъж бе открит в безпомощно състояние от родители, отиващи да приберат децата си от близка занималня.

Въпреки бързата реакция на Спешна помощ, жертвата почина по-късно в болницата от тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни разкъсвания и счупвания, без да дойде в съзнание.

Вероятно група тийнейджъри са примамили починалия 37-годишен мъж в парка, използвайки фалшив профил в популярно приложение за хомосексуални запознанства. По непотвърдена информация, това далеч не е първият подобен случай на "наказателни акции" срещу хомосексуални и примамване в района, но този път ситуацията изцяло е излязла извън контрол и е завършила фатално.

​На място към момента няма засилено присъствие на полиция или разследващи, тъй като основните процесуално-следствени действия в района са приключили. Записи от охранителните камери на всички близки заведения, търговски обекти и общински камери вече са иззети от органите на реда.

​Хигиенистка от близкия ресторант потвърди пред репортер на TrafficNews, че видеоматериалите са предоставени на полицията още снощи.

​„Разбрах, че мъж на около 40 години е пребит до смърт. Чакан е бил до изоставените тоалетни, бит е и е захвърлен на поляните да умре“, разказа служителката.

​В понеделник и вторник атракционът на детската железница не е работил, поради което служителите не са чули и видели нищо от фаталната нощ. Хората от района обаче са категорични, че всяка вечер на хълма става „нещо страшно“. По думите им, всяка сутрин те заварват следи от вандализъм — строшени бутилки от алкохол, камари от боклуци, както и използвани презервативи и следи от употреба на наркотици.

​По последни данни на TrafficNews, за случая вече има задържани лица, но все още се изяснява тяхната пряка съпричастност към фаталния побой.

​Жертвата е от Кричим, като познати го описват като изключително спокоен, сърдечен и скромен човек, който никога не е влизал в конфликти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!