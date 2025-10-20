Първан Симеонов: Ако Борисов сега не стане премиер - не виждам смисъла на сцената, потъва още повече

Кадър БТВ

Утре продължават разговорите между управляващите как ще продължи управлението на държавата - със или без Пеевски.

Във вторник - два дни след изборите в Пазарджик, лидерът на партията-мандатоносител Бойко Борисов даде заявка за преформатиране на властта. Това се случи в монолог, излъчван на живо в социалните мрежи. В петък вече картината беше различна.

Ако във вторник Борисов разклати "дървото на кабинета", защо от него не започнаха да падат министри?

„Защото, вероятно, не зависи много вече от Борисов. И защото - ако въобще имаше замисъл в това и ако въобще има някакъв смисъл в това, тук става дума за самия Борисов, а не за кабинета. Ако аз съм на мястото на Борисов и „наритам“ толкова сериозно партньорите си, поставя под съмнение всички назначения, изложа партията си, донякъде и себе си – ще искам нещо. Ако бях на мястото на Борисов, сега бих поискал да съм премиер - срещу някаква форма на влизане на „Новото начало“ във властта“.

Това коментира в „120 минути“ по БТВ политологът Първан Симеонов.

„Това би изглеждало като добра сделка, защото „Новото начало“ така и така, влиза. То, вероятно, е влязло през задния вход в ГЕРБ много отдавна. И Борисов знае това. То расте - и Борисов знае това. Затова толкова емоционално и даже нездраво реагира“, посочи той.

„Защо Борисов да не опита да е премиер сега - при положение, че очевидно го иска и в името на рекорда, и в името на историята, в името на знам ли аз какво - тогава би имало смисъл. А ако не стане това - аз не виждам какъв въобще беше смисълът на тази сцена. И ми се струва, че с тези движения Борисов потъна още повече, заедно с партията си. А ако поиска това, както се видя, партньорите му могат да се съгласят. Струва ми се, че те са готови на всичко“, коментира политологът.

Какво още коментираха анализаторите в студиото - чуйте във видеото.

