Първан Симеонов: Ако властта изгуби президентските избори, това ще е знак за нова ситуация

"Ако властта изгуби президентските избори, това ще е ясен знак за нова политическа ситуация в страната, която изисква нови алтернативи. Тук може да застане Радев", обясни пред БНР Първан Симеонов, агенция "Мяра".

"Това, което чака България в близко бъдеще, е ос, на която от едната страна ще бъде полюсът Радев, от другата - полюсът Пеевски. Борисов се определи недвусмислено към Пеевски. Те вероятно ще представляват единия полюс на балотажа на президентските избори.

Пита се може ли другият да е кандидатура, която се ползва с легитимността на Радев. Йотова или нещо друго. Големият въпрос е може ли такава кандидатура да вземе и от гласовете на западната опозиция – на либералите и демократичната общност в България. Струва ми се, че от президентството от известно време насам има жестове към тези хора. Единият е помилването на Иванчева. Друг е това с държавната собственост".

Президентът Радев наложи вето върху разпоредби от приетите на 31-и юли промени в Закона за държавата собственост. Те бяха приети в последния работен ден преди ваканцията на Народното събрание заради намерението на правителството за продажба на държавни имоти.

"Разграбването на общото благо трябва да престане. Активите са на хората и трябва да останат на хората", обяви пък Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС - Ново начало.

"Пеевски се опитва да се представи като ментор на тази власт, който е продиктувал дадено решение и на всичкото отгоре не е тъждествен с тази власт".

Първанов коментира и ареста на варненския кмет.

"Прекаляването води до политически загуби. На Борисов му е много неудобно, след като стана това прекаляване във Варна. То върна антикорупционната тема - темата на 2020-та година".

Всичко, което трябва да следим в следващите месеци, са два параметъра, обобщи Първан Симеонов.

"Какво ще се случи на фронта след срещата в петък между Тръмп и Путин. Вторият параметър са президентските избори, които предстоят след около година.

Главният наш ментор и съюзник все още няма посланик в страната ни. Американската политика за България все още не е ясна.

Американската политика на Балканите ще е главният фактор, който ще наблюдаваме, както и руските домогвания".

Властта в България се опитва да поддържа източно-западния разказ, обясни той.

"Разковничето към политическото дълголетие на Борисов и на Пеевски, бидейки центристи, е да не позволяват на двете крила да се съединят срещу тях. А именно – източната опозиция, която се наричаше БСП, но вече са "Възраждане", "Величие", МЕЧ и т.н. и западната опозиция, която се наричаше Реформаторски блок, сини и т.н, а сега има нова съставка - ПП-ДБ.

ПП-ДБ ще трябва да се определят. Ще трябва да избират кое е по-малкото зло - кой краде или пък кой е на страната на Путин. Това е трудна дилема. ПП казват: "Стига с тоя Путин! Дайте да правим нещо срещу властта". ДБ казва: "Путин е страшен".

Най-вече в ДСБ частта има едно много смислено предложение – да имат общ кандидат с ГЕРБ. Разделението ще е изток-запад".

Протестите на "Възраждане" само укрепиха властта, отбеляза още Първан Симеонов.

"Удобно и лесно е "Възраждане" да ти е опозиция, когато се опитваш да разказваш източно-западен разказ".

