Първан Симеонов: Борисов видимо обмисля дали да не "хвърли кърпата" след 1 януари

Кадър БНТ

Не бива да очакваме от протеста да ни дава алтернатива. Той е "срещу". Какво трябва да се прави е нещо, което политиците трябва да кажат. Протестът вече е успешен. Това каза в ефира на БНТ политологът и социолог Първан Симеонов от Агенция “Мяра”.

По думите му Борисов видимо обмисля дали да не "хвърли кърпата" след 1 януари 2026 г., пише novini.bg.

"Изключително неудачният ход на Пеевски да направи контрапротести, прави услуга на Борисов, защото бавно и полека Пеевски се превръща в основната мишена, а Борисов може да помисли да се разкачи от Пеевски", отбеляза политологът.

Според Симеонов, лидерът на ГЕРБ иска да остане в историята като политикът, който е вкарал България в еврозоната. "На Борисов му е все по-неудобно да е в сянката на Пеевски. Борисов се опита да бъде премиер, а Пеевски му отказа дори и това. Борисов в момента търси път навън, но той също е блокиран, защото нито ПП-ДБ, нито Радев го искат. Струва ми се, че Борисов ще се опита, извозвайки се на вълната на този протест, поне да се измъкне от сянка на Пеевски дотолкова, доколкото това е възможно", коментира социологът.

"Каквото и да стане с този протест, напрежението се трупа, и ще се излее на първите възможни избори независимо дали те са президентски, или парламентарни", посочи Първан Симеонов.

