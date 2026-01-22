Първан Симеонов: Радев има потенциал да събере над 1 милион гласа

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Рано е още да се правят изследвания за нагласите на избирателите, но явяването на Румен Радев на изборите предполага електорален пробив, това обясниха в сутрешния блок на bTV социолозите Първан Симеонов и Боряна Димитрова. Димитрова подчерта, че в първите дни след оставката на президента няма смисъл да се правят изследвания, защото отговорите ще са силно емоционални.

Тя допълни, че Радев има двойствена позиция по въпроса за геополитическата ориентация на България и едва ли ще я промени в предизборната кампания, защото така „отваря шлюзове вляво и вдясно”. Социоложката обаче предупреди, че електоралния пробив не значи стабилност в управлението, както е било при НДСВ, ИТН и ПП-ДБ.

„Радев има потенциал да вземе повече от 1 милион гласа. Тази вълна ще дойде от хора, които не са гласували напоследък”, коментира Първан Симеонов. Той добави, че на бившия държавен глава не му трябва „близък бой” с пропагандата на опонентите му и трябва да прояви здрави нерви.

