Първан Симеонов: Възможно е Радев да вземе и милион гласове, ако участва в изборите

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Най-големият въпрос за българската политика в момента е ще участва ли Румен Радев със свой проект на парламентарните избори или не, защото опитът показва, че избирателната активност се увеличава не, когато махнем машините, а когато има нещо ново на тезгяха. И понеже има търсене за нещо ново, всеки се пита какво ще е то.

Това коментира пред БНТ политологът Първан Симеонов.

Ако Радев скочи на политическия терен въпросът вече ще е дали той ще може да направи мнозинство. Едно е да има 700-800 хиляди гласа, друго е да има милион, което е съвсем възможно, а като нищо социолозите може да се изложим тотално. Напълно е възможно Радев да се бори за мнозинство, за да не се налага да се договаря. Затова той може д а си направи анти-Пеевско мнозинство. Третият въпрос е Борисов ще се опита ли да влезе в това мнозинство и дали ще го пуснат там, ако се опита, т.е. ще бъде ли изпран Борисов, коментира той.

Чуденките са много и изборът не е лесен. Кога ще го направи – има няколко варианта. Може да е сега, може да е на следващите избори, но пък следващи избори не са съвсем сигурни, сложно е, коментира той.

Въпросът на въпросите всъщност е може ли го Радев, защото ние до сега не сме го виждали да се договаря, не сме го виждали да е гъвкав. Ако скочи, предстои трудното, защото ще трябват компромиси, а той е бил до момента в съвсем друга роля. Много се чудих, като ме поканихте тази вечер, защото се замислих дали имам да кажа нещо ново. Буквално в момента седим и гадаем с кристалното кълбо и се чудим какво ще направи Радев. За съжаление голямата политика в България става все по-ниска топка, защото всички седим и си мислим лично, а не политически. Това на мен ми е неприятно, но ако няма кой друг да го прави, социолозите сме на линия, коментира той.

Надявам се малко да се намали тази грозотия на изказа в политиката. Лагерите в политиката трябва да се договарят, а те не могат да се понасят и това е много притеснително за България, защото страната може спокойно да си потъне заедно с Европа, а това ли искаме, посочи той.

Политическата криза се облекчава с новонавлизащи в системата. Важното е да има някой, който освен промяна да предлага и стабилност. Това в момента се предлага от няколко страни. ПП помъдряха, но и Радев е там. Сега ще има и много радикали, но в момента България няма нужда от повече радикализъм. Не искам да обидя никого, те имат своето право на автентична заявка. Обаче България няма нужда от нови революции, посочи той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!