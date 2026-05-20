Първан Симеонов към ПБ: Когато обединяваш опозициите срещу себе си, винаги е проблем

кадър: бТВ

Първите действия на новото управление, идеите за промени в правилника на парламента и заявките за съдебна реформа коментираха в „Тази сутрин“ по bTV политологът Димитър Ганев и социологът Първан Симеонов.

И двамата предупредиха, че управляващите рискуват още в началото да дадат аргументи на опозицията да ги атакува за „концентрация на власт“.

Според Първан Симеонов предложенията за ограничаване на парламентарното време и промени в работата на Народното събрание изглеждат като грешка.

„Главното възможно обвинение към такъв тип власт, която току-що е получила много едноличен мандат, е недемократичност. И те трябва да го разсейват постоянно“, заяви той.

По думите му новото управление трябва да бъде особено внимателно в първите месеци: „Поне още 2-3 месеца ще има свръхчувствителност по тези теми. Не бива много да ги пипат.“

Димитър Ганев също смята, че управляващите допускат ненужен риск, като дават повод на разпокъсаната опозиция да действа заедно.

„Управляващото мнозинство им дава аргументи за критики и то на един общ фронт, защото всички са засегнати по един и същ начин“, коментира политологът.

Той припомни, че при силни мнозинства в българската политика винаги се появяват обвинения в авторитаризъм: „Винаги при такъв тип мандат има потенциал за подобен тип критика – за концентрация на властта в ръцете на един човек или един кръг от хора.“

Според Симеонов най-голямата грешка за властта би била да провокира общи действия между иначе разделените опозиционни партии.

„Когато обединяваш опозициите срещу себе си, винаги е проблем“, предупреди той.

Социологът направи паралел с протестите срещу последното управление на Бойко Борисов през 2020 г.: „В един момент сини и червени се озоваха заедно.“

Димитър Ганев не вижда в действията на властта опит за изграждане на авторитарен режим.

„Не мисля, че непременно те се опитват на третата седмица да изградят авторитарен модел“, каза той.

Според него мотивът по-скоро е свързан с по-оперативна работа на парламента: „Вероятно аргументите на тези, които са дали идеята, са свързани с по-оперативната работа на

Въпреки това Ганев смята, че ефектът от подобни ограничения ще бъде обратен: „Това, че ще намалиш времето в Народното събрание, автоматично ще увеличи времето в медиите по тази тема.“

Политологът прогнозира, че управлението ще се опита да съчетава непопулярни реформи с ходове, които носят обществено одобрение.

„Сега е моментът за непопулярните мерки. Сега е моментът да паднат автоматизмите“, смята Ганев.

Първан Симеонов от своя страна оцени положително намеренията за реформи в администрацията: „В България е по-сладко да си на държавна работа. Това е парадокс и това е болна история. Приятно изненадан съм, че виждам някакво реформаторско усилие“.

Двамата анализатори коментираха и стила на президента Румен Радев и новото мнозинство.

Според Симеонов обществото наблюдава различен тип политическо поведение.

„Това е друга комуникация – доста дървена на моменти, съвършено нехаризматична. Такива като Радев могат да се възползват от това, че предлагат и промяна, и стабилност“, коментира социологът.

Димитър Ганев подчерта, че успехът на новия политически проект ще зависи най-вече от местните избори през 2027 г. По думите му истинското вкореняване във властта става чрез силни местни структури.

Редактор "Екип на Петел",

