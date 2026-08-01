Първанов: България не може да остане без решение за бойната си авиация

Кадър Евроком

България не води преговори с Полша за придобиване на изтребители МиГ-29, тъй като все още не е получила официален отговор от полската страна. Това стана ясно от отговор на министъра на отбраната на въпрос от депутата от „Възраждане“ Ивелин Първанов в парламента.

Повод за питането стана изявление на полския заместник-министър на отбраната Павел Залевски, че предвидени за Украйна самолети МиГ-29 няма да бъдат изпратени, а вместо това Варшава разговаря с друга държава от НАТО, припомня Евроком. Медийни публикации в Полша и Украйна допуснаха, че тази страна може да е България, което накара Първанов да поиска информация дали се водят преговори, каква е цената и какви са сроковете за евентуална доставка.

В репликата си депутатът от „Възраждане“ подчерта, че въпросът засяга пряко способността на страната да защитава въздушното си пространство. Според него проблемите пред бойната авиация се задълбочават, а очакванията за бързото въвеждане на новите F-16 не се оправдават. Констатациите му идват на фона на обявеното по-рано забавяне с две години на доставката на втората партида американски изтребители, което налага търсенето на работещо решение за преходния период.

Ивелин Първанов посочи, че полските МиГ-29 са от самолетите на бившата ГДР, но са модернизирани и напълно съвместими със стандартите на НАТО. По думите му те представляват реална възможност за преодоляване на периода, докато новите F-16 достигнат пълна оперативна готовност. Идеята България да придобие цели полски изтребители, а не само части за тях, беше коментирана преди дни и от председателя на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов.

Страната ни вече има опит в сътрудничеството с Варшава по поддръжката на съветската бойна техника. През юли премиерът Румен Радев договори с полския държавен завод WZL-2 да се осигури ремонтът на българските МиГ-29 до пристигането на американските машини.

Първанов, който и преди е изразявал притеснения за състоянието на българското въоръжение, призова Министерството на отбраната да продължи усилията за установяване на контакт с полската страна. Според него защитата на българското небе не може да бъде оставена в режим на изчакване, а изисква навременни и активни решения.

В заключение депутатът от „Възраждане“ заяви, че въпросът за бойната авиация е от съществено значение за националната сигурност и не бива да се отлага. Според него държавата трябва да използва всяка възможност за укрепване на отбраната, за да гарантира надеждна защита на въздушното си пространство до пълното въвеждане в експлоатация на новите самолети. Още през февруари от Министерството на отбраната признаха, че армията се нуждае от ускорена модернизация.

Редактор "Екип на Петел",

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