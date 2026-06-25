Първата гореща вълна за годината отне живота на 212 души в Испания

Снимка Пиксабей

Първата гореща вълна за годината отне живота на около 200 души в Испания, предаде ЕФЕ, като се позова на официални данни от властите.

По оценки на испанската система за наблюдение на дневната смъртност (MoMo), по време на първата за годината гореща вълна, която започна в неделя и се очаква да отшуми днес, вследствие на високите температури са настъпили 212 смъртни случая, а най-засегнати са били регионите в централната и в северната част на иберийското кралство, информира БТА.

Вчера е бил денят с най-висока смъртност. Тогава са отчетени почти половината от смъртните случаи (95), докато в понеделник и вторник – най-топлите дни, регистрирани в Испания от Държавната метеорологична агенция за този месец от годината поне от 1950 г. – е имало съответно 38 и 66 починали.

По първоначална информация повече от половината от свързаните с високи температури смъртни случаи за месец юни са настъпили по време на горещата вълна.

Преди това през май е имало 101 смъртни случая, свързани с екстремна горещина – най-високия брой за този месец, откакто се води статистика.

Експерти предупреждават, че горещите вълни в Испания започват все по-рано през годината и макар все още да няма окончателни резултати, според предварителни заключения от изследване на Националния статистически институт „колкото по-рано те започват, толкова по-голямо влияние оказват върху смъртността“.

Най-уязвими при високите температури са хората над 65 години, а особено уязвими са тези над 85 години и страдащите от хронични заболявания – част от тази група са 148 души, починали през горещата вълна.

Друг рекорд, който е бил отчетен този юни, е, че за пръв път минималните температури са надхвърлили 30 градуса, при това в продължение на няколко последователни нощи. Нощите на 22 и 23 юни са били най-топлите, отчитани през този месец от годината.

Според проучване, публикувано тази седмица в списанието „Нейчър Клаймът Чейндж“ (Nature Climate Change) и поръчано от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози, нощните температури се повишават по-бързо от дневните: десетте най-горещи нощи на всяка година са се затопляли със средна глобална температура от 0,32 градуса по Целзий на десетилетие, в сравнение с 0,27 градуса по Целзий при дневните температури.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!