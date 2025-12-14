Първата регионална организация на Съюза на парашутистите у нас ще популяризира военно-патриотичното дело сред младежите във Варна

Пиксабей

Във Варна бе създадена първата регионална организация на Съюза на парашутистите в България (СПБ). Неин председател е Ивайло Дочев. Той получи осветеното и благословено знаме на новата структура от председателя на СПБ полк. Владимир Мильовски. След това го предаде в ръцете на знаменосеца – 19-годишния Преслав Едров, дванадесетокласник в Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии във Варна.

Тържеството по случай създаването на новата организация събра бивши и настоящи парашутисти, представители на граждански организации. Сред гостите имаше и представители на сходни съюзи от Румъния и Молдова.

Съюзът тепърва ще се разгръща и ще развива дейност в цялата страна, каза пред БТА председателят на СПБ полк. Мильовски. По думите му предстои да бъдат изградени местни структури в Пловдив, вероятно и във Велико Търново.

В София представителите на СПБ вече работят активно с младите хора. По думите на Мильовски се правят посещения в училищата, за да бъдат запознати учениците какво представляват парашутите и екипировката. Пускаме им презентации, които разказват и началото - създаването на парашутната дружина през 1943 г., посочи още председателят на СПБ. Той уточни, че се работи с децата след 6. клас, като предстои да бъдат обхванати младежите от 10. и 11. клас.

Населението в България е абсолютно неподготвено за реакция при криза или бедствие, бе позицията на Мильовски. Той бе категоричен, че държавата в лицето на различните министерства трябва да се заеме активно с решаването на този проблем. За обучението на хората могат активно да помагат военно-патриотичните съюзи като СПБ, каза още Владимир Мильовски. Той уточни, че организацията е готова да разшири дейността, като се заеме и с обучения на младежи по оцеляване, стрелба и т.н. Младите хора не са държали никога оръжие и всъщност може да се изпозастрелят, докато си правят селфита, посочи Мильовски.

На същата позиция бе и председателят на варненската организация на СБП Ивайло Дочев. Той бе категоричен, че задачата на този тип организации не е просто да поддържат спомени и да предават историята, а да популяризират военно-патриотичното дело сред младежите. Точно поради тази причина избрахме знаменосец на организацията да бъде младият Преслав Едров, подчерта Дочев. И допълни, че сред младежите има мнозина, които проявяват интерес към тези теми и искат да се учат и да усвояват умения.

Старата школа офицери можем да дадем много в това отношение, да научим момчетата и момичетата да бъдат самостоятелни, стига да имаме подкрепата на държавата, допълни Ивайло Дочев. „Те трябва да могат да се оправят без телефоните си, защото представете си, че токът спре за 24 часа - няма интернет, те не знаят дори къде е север, къде е юг“, посочи Дочев. По думите му още по-лошо ще стане, ако липсата на ток продължи повече време. На третия ден в селище с размерите на Варна ще настъпят безредици, каза Дочев и риторично попита колко българи са наясно, че в такава ситуация е най-добре да се оттеглят от града и да отидат при роднини и близки. Ето това е задачата – хората и особено младежите, да знаят елементарни правила, които обаче могат да спасят живот в кризисна ситуация, обобщи Ивайло Дочев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!